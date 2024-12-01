Kayseri sis altında

Kayseri'de etkili olan sis görsel şölen oluşturdu.

Kayseri sis altında
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de etkili olan sis görsel şölen oluşturdu.

Şehir merkezini sabah saatlerinde etkisi altına alan sis, seyrine doyum olmayacak görüntüler oluşturdu. Özellikle Hisarcık’tan Erciyes istikametine çıkış güzergahında evler sis altında kalırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar yağmasıyla birlikte yeşil ile beyazın buluştuğu kıvrımlı Erciyes yolu da dron ile görüntülenirken, sisler arasından 2 bin metre yükseklikteki zirvesini çıkaran Ali Dağı da Erciyes’ten şehir merkezine inen vatandaşları selamladı.

İHA
Kayseri Gündem

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