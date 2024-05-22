Kayseri, Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonuna (ACES Europe) tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri unvanı alan Kayseri’de Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen T200 Masters Tenis Turnuvası’na ev sahipliği yapacak.

Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Tenis Federasyonu tarafından gerçekleştirilen T200 Masters Tenis Turnuvası düzenlenecek. Birbirinden heyecanlı ve iddialı maçlara ev sahipliği yapacak turnuva, 6 ve 7 Temmuz 2024’te gerçekleşecek.

T200 Masters Tenis Turnuvası’nda, farklı şehirlerden raketlerin katılımıyla çekişmeli ve keyifli maçlara sahne olacak.

Lisanslı sporcular, detaylı bilgi ve kayıt için ps://tenis.i-kort.ttf.org.tr/home.seam adresini ziyaret edebilecek. Turnuva için son kayıt tarihi 03 Temmuz 2024 saat 18.00 olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi’nin tenis kortlarında, her yıl Spor A.Ş. ev sahipliğinde onlarca sporcunun katıldığı yüzlerce maçın oynandığı turnuvalar gerçekleştirilerek, dereceye giren sporcular ödüllendiriliyor ve spor ile sporcuya destek sağlanıyor.