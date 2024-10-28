Kayserili Doktor, Yenidoğan Çetesi'nin 2 numarası çıktı

İstanbul’da yeni doğan bebekleri daha önce anlaştıkları hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan yenidoğan çetesinin ikinci isminin 43 yaşında Kayserili doktor İ.G. olduğu öğrenildi.

Yenidoğan bebek çetesinin üyeleri arasında üst kademelerde bulunan, çetenin ikinci adamı Doktor İ.G.'nin Fırat Sarı ile birlikte koordineli bir şekilde hareket ettiği ileri sürülüyor.

İstanbul’da yeni doğan bebekleri anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve ‘yenidoğan çetesi’ olarak adlandırılan oluşumla ilgili iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede 47 süpheli hakkında müebbet hapis cezası ile 11 kez uygulanmaküzere 582 yıl 9’ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. ‘Yeni Doğan Çetesi’nin şeması da belli oldu.

Örgüt lideri olarak doktor Fırat Sarı kabul edilirken örgütün ikinci adamının Kayserili doktor İ.G. olduğu öğrenildi. Mahkeme önümüzdeki günlerde İstanbul Bakırköy adliyesi 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlayacak.

Çetenin "2" numarası 6 ay cezaevinde hapis yatmış

İlk başta askeri doktor olarak görev yapan İ.G.nin askeriyeden ayrıldıktan sonra 6 ay cezaevinde hapis yattığı öğrenildi. İG'ye birçok soru soruldu. Sorular arasında bebek ölümleri, çete üyeleriyle ilişkileri ve tapelere düşen ayrıntılar da yer aldı.

İG, ifadesinde şunları söyledi:

"6 ay Silivri Cezaevi'nde yattım"

"Yaklaşık 6 aydır, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Benim şu an veya daha önce adıma kayıtlı, ortağı veya yöneticisi olduğum herhangi bir iş yeri veya şirket yoktur. Geçimimi doktorluktan aldığım maaş ile sağlamaktayım. Ben, Kuleli Askeri Lisesi mezunuyum. Üniversite eğitimimi Ankara GATA Tıp Fakültesi'nde tamamladım. 2009 yılında tabip Üsteğmen olarak görev yaptığım zaman askeriyeden ayrılmam nedeni ile 6 ay Silivri Cezaevi'nde hükümlü olarak kaldım. Bunun dışında hakkımda herhangi bir yakalama ve cezai işlem olmamıştır. 2005 yılından itibaren doktor olarak mesleğimi icra ediyorum."