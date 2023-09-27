Kayserispor-Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Kayserispor-Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu. Pazartesi oynanacak maçın biletleri, bugünden itibaren satışa sunuldu.

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  • 27.09.2023 13:23
  • Güncelleme: 27.09.2023 14:50
Kayserispor-Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak Kayserispor-Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu. Pazartesi oynanacak maçın biletleri, bugünden itibaren satışa sunuldu.

Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak Kayserispor-Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamaya göre; bilet fiyatları 100 TL ile 500 TL arasında değişiyor. Passolig aracılığıyla satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde:

Günay Alt tribün bileti: 100 TL

Kuzey Üst tribün bileti: 100 TL

Doğu Üst tribün bileti: 200 TL

Doğu Alt tribün bileti: 250 TL

Batı Alt tribün bileti: 400 TL

Batı Balkon tribün bileti: 500 TL

Misafir tribün bileti: 130 TL

İHA

Kayseri Gündem
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