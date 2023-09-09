Kayserispor'dan ayrılan Çağdaş Atan'dan ikinci hamle

Kayserispor’daki görevinden ayrılan teknik direktör Çağdaş Atan, sarı kırmızılı kulübü sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından da çıkardı.

Kayserispor’daki görevine "Hayallerimiz bütçelerden büyük" cümlesi ile başlayan ve 40 Süper Lig maçında görev alan teknik direktör Çağdaş Atan, istifası sonrasında sarı kırmızılı kulüp ile bağlarını kopardı. Milli müsabakalar sebebiyle lige verilen arada Kayserispor’daki görevinden istifa eden genç teknik adam, Kayseri’den ayrıldıktan sonra sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarını da takipten çıktı. Kayserispor’un Twitter ve Instagram üzerindeki hesaplarını takipten çıkan Çağdaş Atan, bu hamlesi sonrasında birçok Kayserispor taraftarının da takipten çıktığı isim oldu.

Kayserispor kulübünün resmi sosyal medya hesapları da, genç teknik adam Çağdaş Atan’ı takipten çıktı.