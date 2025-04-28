Kayserispor - Rizespor maçında tribünde 'sıradışı' evlilik teklifi

Kayserispor, Süper Ligin 33’üncü haftasında sahasında Rizespor’u konuk etti. Vedat Süslü, Müsabaka öncesi batı tribününde “Benimle evlenir misin? Ceren” yazılı pankartla Ceren Aktepe’ye evlilik teklifi etti. Ceren Aktepe, Vedat Süslü’nün teklifine ‘evet’ cevabı verdi. Tribündeki diğer taraftarlar genç çifti alkışlayarak kutladı. Teklif sonrası Vedat Süslü, “Stadyumda evlilik teklifi yapmak hayalimdi o yüzden gerçekten çok heyecanlıyım bu fırsatı bana veren emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.