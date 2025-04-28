  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor - Rizespor maçında tribünde 'sıradışı' evlilik teklifi

Kayserispor - Rizespor maçında tribünde 'sıradışı' evlilik teklifi

Kayserispor'un Rizespor'u konuk ettiği maç öncesi Vedat Süslü (26), Ceren Aktepe'ye (23) evlilik teklif etti.

Kayserispor - Rizespor maçında tribünde 'sıradışı' evlilik teklifi

Kayserispor, Süper Ligin 33’üncü haftasında sahasında Rizespor’u konuk etti. Vedat Süslü, Müsabaka öncesi batı tribününde “Benimle evlenir misin? Ceren” yazılı pankartla Ceren Aktepe’ye evlilik teklifi etti. Ceren Aktepe, Vedat Süslü’nün  teklifine  ‘evet’ cevabı verdi. Tribündeki diğer taraftarlar genç çifti alkışlayarak kutladı. Teklif sonrası Vedat Süslü, “Stadyumda evlilik teklifi yapmak hayalimdi o yüzden gerçekten çok heyecanlıyım bu fırsatı bana veren emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de İHH Arama Kurtarma Ekibi Kamp Etkinliği Düzenledi
Kayseri'de İHH Arama Kurtarma Ekibi Kamp Etkinliği Düzenledi
Mahzemin'de Yağmur Duası Programı Gerçekleştirildi
Mahzemin'de Yağmur Duası Programı Gerçekleştirildi
Kayseri, Satrançta Yeni Bir Döneme Giriyor
Kayseri, Satrançta Yeni Bir Döneme Giriyor
'Bireysel İflaslar Kapıda'
'Bireysel İflaslar Kapıda'
Eski Müftü Mehmet Göktaş Hoca'dan Çağrı: 'Müslümanların Birliğinin Temeli Halifeliktir'
Eski Müftü Mehmet Göktaş Hoca'dan Çağrı: "Müslümanların Birliğinin Temeli Halifeliktir"
Sanat ve Sağlık buluştu: Romatizmal Hastalıklar Fotoğraf Sergisi Açıldı
Sanat ve Sağlık buluştu: Romatizmal Hastalıklar Fotoğraf Sergisi Açıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!