Kayserispor'un son hazırlık maçı Sivasspor'la
Kayserispor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Süper Lig takımlarından Sivasspor ile oynayacak.
- 03.08.2023 09:17
- Güncelleme: 03.08.2023 09:17
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayserispor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Süper Lig takımlarından Sivasspor ile oynayacak.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, son hazırlık maçını Sivasspor ile oynayacak. 4 Eylül Stadyumu’nda yarın oynanacak maç saat 18:00’de başlayacak. Sarı kırmızılılar, müsabaka için bugün komşu kente giderek Sivasspor’un konuğu olacak.
Kayserispor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında İstanbulspor’u 3-2, Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerken Konyaspor’a 4-0 mağlup olmuştu.
İHA
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