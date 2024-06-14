Kedilere otel konforu

Kocasinan Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk olan ve onlarca çeşit kedinin yer aldığı Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda bulunan kediler otel konforunda yaşıyor. Kasaba ile ilgili bilgi veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kedi Kasabası, bütün canlılara aynı şefkatle yaklaştığımız çalışmalarımızdan biri” dedi.

Türkiye’de tek olan ve 500 metrekare alana kurulan Kedi Kasabası’nda kedilerin kendi yataklarından bungalov evlerine, oyun alanlarından yeşil alanlarına kadar zaman geçirebilecekleri ve dinlenebilecekleri alanları bulunuyor. Kedi Kasabası’nda yaşayan kediler için alanın her yerinde yem ve su kapları bulunurken, otel konforunda yaşamaları içinde görevliler tarafından bakımları eksiksiz olarak yapılıyor. Vatandaşlar da kasabada yaşayan kedileri severek, çocuklarına kedi sevgisini aşılayabiliyor.

Maddi çalışmalarının yanında işin diğer tarafındaki canlılar için de çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kedi Kasabası olan Türkiye’deki tek ilçeyiz, tek şehiriz. Bu noktada Kocasinan Belediyesi olarak biz insana hizmet eden, değer veren, insan odaklı yatırımlar yapan bir belediyeyiz ve biz olaya şöyle bakıyoruz; diyoruz ki bütün yaratılmış olan her şey insanın hizmetinde. Maddi ve manevi yapmış olduğumuz hizmetler de yol, kaldırım, asfalt, imar çalışmaları, temizlik çalışmaları ve park bahçeler işin bir tarafında. Fakat işin bir diğer tarafında da tabiat içerisinde birlikte yaşamış olduğumuz canlılar var. Gerek sokak hayvanları gerekse de bitki böcek. Bunların hepsi de bir can taşıyor. Bu noktada da biz bu canlılara aynı şefkat nazarıyla bakarak yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi Kedi kasabası” ifadelerini kullandı.

“2. veya 3. Kedi kasabası da gelecek”

Başkan Çolakbayrakdar, kasabada yoğunluk oluştuğunu ve bu yüzden 2. veya 3. Kedi kasabasının da geleceğini söyleyerek, “İşin özü itibariyle 500 metrekarede yapılan bu çalışma bundan sonra yeni kedi kasabalarının da olması gerektiğini Kayseri’de birkaç tane daha kedi kasabası yapılması gerektiğini bizlere söylüyor. Neden böyle oluyor? Biz kasabayı açtıktan sonra yoğun bir şekilde buraya gelen talepler, ziyaretler ve toplu bir şekilde gelindiği zaman da randevulu bir şekilde gelinmediği takdirde orada kaos oluşmaya başladı ve biz de giriş çıkışları randevulu yaptık. Bu yüzden 2. belki de 3. bir kedi kasabası da bundan sonrasında Kocasinanımızdan Kayserimize gelecek. İşin diğer bir tarafında da burası bir terapi merkezi. Baktığımız zaman hayvanlarla ve özellikle kedilerle terapinin yapılmış olduğu tıbben de ispatlanmış muhtemel bir uygulama yöntemi ve bu noktada özellikle aileler eğer kendi imkanlarıyla kediye bakamıyor ise, çocuklarına da o sevgiyi gösterebilmek açısından geldikleri zaman o sevgiyi yaşayabildikleri bir mekan var. Daha fazlaca da ortaokul, lise çağındaki gençlerin buraya gelip kedileri sevdikleri, terapi oldukları bir mekan haline geldiğini de rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.

Kocasinan Kedi Kasabası Veteriner Hekimi Anıl Mehmet Cingil de kedilerin bütün ihtiyaçları üzerinde önemle durduklarını ve onların da kendi evleri gibi benimsediklerini söyleyerek, “Burada konseptimiz şu şekilde; insanlar buraya geliyorlar, kedileri seviyorlar, çocuklarına kedi sevgisini aşılıyorlar. Bu konseptte bir kasaba düşündük kedilerle alakalı. Bunun haricinde yavru kedilerimiz var içeride biraz büyüsünler onları da milletimize sunacağız. Burada gelip sevecekler, çocuklarına eğitimlerini verecekler, hayvan sevgilerini aşılayacaklar. İçeri alanda hepsinin ayrı ayrı yatakları var, bungalov evleri var. Onun haricinde spor alanı ve yeşil alanımız var. Orada park alanı var. Parklarda oynuyorlar kendi hallerinde. Tekerleklerin içinden atlayanlar var, köprü vazifesi gören yerimiz var. Bu tip etkinliklerle hem geziyorlar hem de evleri gibi benimsiyorlar. Özellikle yaz mevsiminde evlerde duran kediler sıcak stresi ile mücadele etmekteler. Bizim bunun önüne tamamen geçmiş olmamız durumu söz konusu çünkü hem dışarıdalar hem gezebilecekleri, oynayabilecekleri alanlar mevcut. Kedilerde kesinlikle sıkıntı yok. Onun haricinde son derece kaliteli mamalar kullanıyoruz, günlük bakımlarını aksatmadan yapıyoruz. Haftalık tırnak kesimleri olsun, yıkanmaları olsun bunların üzerinde önemle duruyoruz. Bu gibi sebeplerden dolayı kedilerimiz burada çok rahat ve kendi alanları gibi yaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

Cingil, bu standartlarda Türkiye’de başka bir alan olmadığını söyleyerek, “Biz burada 500 metrekare alana sahibiz. Burada 30 kedi ideal. Vatandaşlarımızdan çok dönüş alıyoruz kedimizi buraya bırakalım diye ama maalesef kapasitemizi de aşamayız. Çünkü 30 kedinin üzerine çıktığımız anda kendi içlerinde hiyerarşik bir kavgaya tutuşuyorlar. Alan savunması dediğimiz durumda kavga ediyorlar. Bu da kedilerimizin yaralanmasına sebep oluyor. Bundan dolayı 30 sayısını belirledik. Türkiye’de bir ilkiz biz. Gerek bakım konusunda gerek hizmet konusunda Türkiye’de tekiz ve bizim standardımızda başka bir yer yok. Tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Kedilere aşina olmak isteyen, onları sevmek isteyen herkesi buraya bekliyoruz. Kedileri sevmelerini istiyoruz. Bunun haricinde özellikle yaz mevsimi geldi ve bu mevsimde özellikle sokaktaki kedileri susuz mamasız bırakmayalım” dedi.