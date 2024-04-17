Kesinleşmiş cezası bulunan şahıs koltuğun arkasında yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, koltuğun arkasında saklandığı yerde yakalandı.

Kesinleşmiş cezası bulunan şahıs koltuğun arkasında yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, koltuğun arkasında saklandığı yerde yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda resmi belgede sahtecilik suçundan 39 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ö. (41) kanepenin arkasında saklandığı yerde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kesinleşmiş cezası bulunan şahıs koltuğun arkasında yakalandı
Kesinleşmiş cezası bulunan şahıs koltuğun arkasında yakalandı
Kesinleşmiş cezası bulunan şahıs koltuğun arkasında yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

'Yerel Seçimler Matbaa Sektörüne cansuyu oldu'
‘Yerel Seçimler Matbaa Sektörüne cansuyu oldu’
Erciyes Ağaçlandırılıyor
Erciyes Ağaçlandırılıyor
Yeşil Dönüşüm Toplantısına Sanayicilerden Yoğun İlgi
Yeşil Dönüşüm Toplantısına Sanayicilerden Yoğun İlgi
Kayseri'de 3 kişinin öldürüldüğü olayın davasına devam edildi
Kayseri'de 3 kişinin öldürüldüğü olayın davasına devam edildi
MasterChef'i aratmayan yarışma: Liseli şefler hünerlerini sergiledi
MasterChef'i aratmayan yarışma: Liseli şefler hünerlerini sergiledi
Mobilyada Moda Show etkinliği
Mobilyada Moda Show etkinliği