Keykubadiye Sarayı kazı ekibinden acı kayıp

Keykubadiye Sarayı kazısı ekibindan ve Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Sinan Gökkaya, elim bir trafik kazası sonucu vefat etti.

Keykubadiye Sarayı kazı ekibinden acı kayıp

Keykubadiye Sarayı kazısı ekibindan ve Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Sinan Gökkaya, elim bir trafik kazası sonucu vefat etti.

Yüksek lisans öğrencisiydi

Sinan Gökkaya, Erciyes Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini almaktaydı. Aynı zamanda Keykubadiye Sarayı Kazısı ekibinde yer alıyordu. Vefat haberinin ardından camia yasa boğuldu.

Cenazesi Sivas’tan Defnedildi

Üniversite öğrencisi Gökkaya’nın cenazesi, geçtiğimiz gün Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Büyükakören Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi

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