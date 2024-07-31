Kocasinan'da 'ADEM' ile istihdama ve aile ekonomisine güçlü destek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ve Kocasinan Kaymakamlığı koordinatörlüğünde devam eden Aile Destek Merkezi’ni (ADEM) ziyaret edip, kursiyerlere sertifikalarını verdi. Her biri emek gerektiren ürünler için onları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, ADEM’de verilen kurslar sayesinde kadınların hem üretim yaptıklarını hem de ev ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ve Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun ile birlikte Yakut Mahallesi’nde bulunan ADEM’i ziyaret edip, kursiyerler tarafından hazırlanan el ürünleri sergisinin açılışını yaptı.

Kursiyerlere sertifikalarını veren Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Kaymakamlığı’mızın koordinatında devam eden olan ADEM ile hanım kardeşlerimiz istihdam ediliyor. Hanım kardeşlerimizin ürettiği el emeği göz nuru ürünlerle ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Emeği geçen herkese ve sayın kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Tabii ki fırsat verildiği zaman hanım kardeşlerimizin neler ortaya çıkardığını bir kez daha burada şahit olduk. Bakanlığımızın nezdinde başlatılan bu faaliyetten ortaya çıkan ürünler, bizleri memnun etti. Bundan sonrasında da Kocasinan’ımızın farklı bölgelerinde yeni Adem’ler açarak, bunun sayısını artırmak için gayret içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ise Başkan Çolakbayrakdar’ın desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “ADEM merkezimiz, yaklaşık bir yıl önce kuruldu ve her üç ayda bir otuz kursiyerle yola çıkıyor. Otuz kursiyerimiz, çocuklarını buraya getiriyor. Sosyal yönden desteğe ihtiyaç olan hanım kardeşlerimiz, burada hem çocuklarına bakıyor hem de gün içerisinde kendilerine meslek edinmeleri için eğitim veriliyor. Üç ay süren eğitimden sonra hanım kardeşlerimizi mezun ediyoruz ve yeni otuz kursiyerimizle devam ediyoruz. Kursiyerlerimiz, burada hem meslek edinirken hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bunun sayısını artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada başkanımıza bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

El işi becerilerini geliştirmek ve ev ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra sosyal hayata aktif olarak katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirten kursiyerler de “Hepimiz, burada öğrendiklerimizin sayesinde yeteneklerimizle farklı işler ortaya çıkarttık. Kocasinan Kaymakamlığımız ve belediyemizin desteğiyle aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Bundan dolayı sayın kaymakamımıza ve sayın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.