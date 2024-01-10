KOM'dan aranan şahıslara operasyon: 4 gözaltı
Kayseri'de KOM ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası ve bulunan 4 kişi yakalandı.
- 10.01.2024 10:50
- Güncelleme: 10.01.2024 13:40
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de KOM ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası ve bulunan 4 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasınayönelik yapılan çalışma yaptı. Çalışmalarda, 2 yıl 6 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN