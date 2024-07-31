Lise öğrencisi Bergüzar'dan büyük başarı

Kayseri'de lise 3. sınıf öğrencisi Bergüzar Yürüm, Hollanda'nın Eindhoven şehrinde düzenlenen ve 50 ülkeden 200 öğrencinin katıldığı 4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Lise öğrencisi Bergüzar'dan büyük başarı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de lise 3. sınıf öğrencisi Bergüzar Yürüm, Hollanda’nın Eindhoven şehrinde düzenlenen ve 50 ülkeden 200 öğrencinin katıldığı 4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda altın madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğrencisi Bergüzar Yürüm, 50 ülkeden 200 öğrencinin katıldığı 4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda altın madalya kazandı. Büyük başarı elde eden öğrenciyi makamında ağırlayan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, çok mutlu olduğunu söyledi. Karaköse, "Biz Bergüzar ile bir yıl önce görüşmüştük. O zaman projelerini, çalışmalarını ve hayallerini bize anlatmıştı. Öğrencimizin o zamanda uluslararası bir hayalinin ve projesinin olmasından o zamanda gurur duymuştuk. Bir Türk gencinin istediği zaman neler yapabileceğini göstermişti ve o zaman da kendisini desteklemiştim. Hollanda’da yapılan Bilgisayar Olimpiyatlarında altın madalyayı ülkemize ve ilimize getirmesi bizleri çok mutlu etti. Bu diğer öğrencilerimiz içinde örnek bir başarı. İstediğimiz ve hayal ettiğimiz zaman başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını görmüş olduk. Yeter ki kendimize inanalım ve bu yolda bir emek sarf edelim. Neler yapabileceğimizi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yürüm de, "Bu sene TÜBİTAK tarafından kız takımına seçildim. Yaz ve kış kampına katıldım. Olimpiyatta da 5’er saatten 4’er problem üzerinden çalışıyorduk ve altın madalya aldım. TÜBİTAK’ta çalışmak ve gelecek öğrencilere destek olmak istiyorum. Eğitimimi de en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum" dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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