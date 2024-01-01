Melikgazi'de 66 blok 2 bin 517 dairenin yapım süreçleri devam ediyor

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni, konforlu, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları inşa etmek amacıyla çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, 66 blok 2517 dairenin yapım süreçleri tüm hızıyla sürüyor.

Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar, Yıldırım Beyazıt ve son olarak da Çorakçılar Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Yaptığımız imar ve kentleşme çalışmaları ile birlikte yeni Melikgazi’yi inşa etmeye devam ediyoruz. Kentsel dönüşümden, yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılmasına kadar birçok noktada proje ve hizmet üretiyoruz. Kentsel dönüşümle alakalı Melikgazi’mizde büyük bir hamle başladı. Hem yeni yollar açılıyor hem daha sağlıklı, kaliteli binalar yapılıyor. Melikgazi’nin dört bir yanını modernize ediyor, sağlam ve dayanıklı yapılar inşa ederek, şehrimizin yarınlarını inşa ediyoruz. En önemlisi de, bu süreci yerinde dönüşüm modeliyle yönetiyoruz. Çünkü biz kentsel dönüşüme sadece yıkım ve mekânsal yenilenme olarak bakmıyoruz. Biz kentsel dönüşüm yaparken, insanımızın sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimini de göz önünde bulunduruyoruz. Melikgazi’de 2015 yılından beri yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında, 80 blok bitti, 2019 yılından beri de 66 bloğun yapımı ve proje süreçleri devam ediyor. Toplamda tamamlanan ve tamamlanacak olan 146 blokta 3963 hak sahibinin rızası alınarak anlaşma yapıldı. İlçemizde kentsel dönüşüm projesi uygulanan tüm alanlarda yerinde dönüşüm uygulandı. Melikgazi’de 6 bin 389 adet bağımsız bölüm hayata geçirilmekte olup; yaklaşık 32 bin kişinin sağlıklı, depreme dayanıklı konutlarda ve sosyal çevrede ikamet etmesi sağlandı. Kentsel dönüşüm çalışmaları sonucunda; yeterli sosyal donatı alanlarının yer aldığı, altyapı sorunları çözülmüş, modern konut ve ticaret alanlarının bulunduğu yaşam alanlarını Melikgazi’mize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi. Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Palancıoğlu şunları söyledi;

“Kazım Karabekir Mahallemizde 1. etapta 39 blok 1984 daire tüm sosyal donatıları ile tamamlandı. 2. etabın ise yapımı sürüyor. Battalgazi Mahallesinde 23 blok 910 daire için kentsel dönüşüm çalışmaları başladı, bloklarımız hızla yükseliyor. Bunlardan 17 blok için ihale yapıldı geri kalan 6 blok ihale aşamasında yer alıyor. Kazım Karabekir Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm projesi 20 blok 794 daireden oluşuyor. Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi ise 6 blok 228 daireden meydana geliyor. Burada bloklar tamamlanmak üzere. Anbar Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesinde ise 7 blok 223 daire ihale aşamasında bulunuyor. Çorakçılar Mahallesi Kentsel Dönüşüm de ise 4 blok 160 daire için anlaşma aşamasındayız. Melikgazi’miz için büyük düşünmeye ve büyük dönüşmeye devam ediyoruz. Modern ve konforlu şehircilik için yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımız hayırlı olsun.”