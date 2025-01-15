MHP'den Kayserispor'a ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve MHP heyeti Kayserispor'u ziyaret etti.

MHP'den Kayserispor'a ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve MHP heyeti Kayserispor’u ziyaret etti. Kayserispor’un resmi sosyal medya hesabından; “Kulübümüze Ziyaret MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve beraberindeki heyet Başkanımız Nurettin Açıkalın ve yönetim kurulumuzu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Ziyaretin sonunda Başkanımız Nurettin Açıkalın, Sadir Durmaz’a isminin yazılı olduğu şanlı formamızı hediye etti. Kıymetli misafirlerimize teşekkür ederiz” paylaşımında bulunuldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç'tan gelene 'Hoş Geldin', gidene 'Güle Güle' ağırlaması
Başkan Büyükkılıç'tan gelene 'Hoş Geldin', gidene 'Güle Güle' ağırlaması
Kayseri'ye değer katacak projede sona gelindi: Müjdeyi Bakan Uraloğlu verdi
Kayseri'ye değer katacak projede sona gelindi: Müjdeyi Bakan Uraloğlu verdi
Melikgazi Belediyesi'nden 'Önce Aile' Projesi
Melikgazi Belediyesi'nden "Önce Aile" Projesi
Binlerce kuş türünün yaşadığı Sultan Sazlığı her yıl niçin yakılıyor? : Uzmanı açıkladı
Binlerce kuş türünün yaşadığı Sultan Sazlığı her yıl niçin yakılıyor? : Uzmanı açıkladı
Kocasinan, emeklilere yönelik örnek projesini yakında açıklayacak
Kocasinan, emeklilere yönelik örnek projesini yakında açıklayacak
Milletvekili Özdemir'den kırmızı kart siyasetine eleştiri: 'Ciddiyetten uzak'
Milletvekili Özdemir'den kırmızı kart siyasetine eleştiri: 'Ciddiyetten uzak'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!