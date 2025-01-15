MHP'den Kayserispor'a ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve MHP heyeti Kayserispor’u ziyaret etti. Kayserispor’un resmi sosyal medya hesabından; “Kulübümüze Ziyaret MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve beraberindeki heyet Başkanımız Nurettin Açıkalın ve yönetim kurulumuzu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Ziyaretin sonunda Başkanımız Nurettin Açıkalın, Sadir Durmaz’a isminin yazılı olduğu şanlı formamızı hediye etti. Kıymetli misafirlerimize teşekkür ederiz” paylaşımında bulunuldu.