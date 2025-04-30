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Millet Bahçesi'nde yapılacak olan Uçurtma Şenliği erteledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 'Uçurtmalar Bizden, Uçurmak Sizden' sloganıyla 1 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'te Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı'nda düzenlenmesi planlanan Uçurtma Şenliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Millet Bahçesi'nde yapılacak olan Uçurtma Şenliği erteledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından "Uçurtmalar Bizden, Uçurmak Sizden" sloganıyla 1 Mayıs Perşembe günü saat 13.00’te Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı’nda düzenlenmesi planlanan Uçurtma Şenliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Merkezi

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