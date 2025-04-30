Millet Bahçesi'nde yapılacak olan Uçurtma Şenliği erteledi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 'Uçurtmalar Bizden, Uçurmak Sizden' sloganıyla 1 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'te Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı'nda düzenlenmesi planlanan Uçurtma Şenliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından "Uçurtmalar Bizden, Uçurmak Sizden" sloganıyla 1 Mayıs Perşembe günü saat 13.00’te Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı’nda düzenlenmesi planlanan Uçurtma Şenliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.