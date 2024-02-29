Millet Partsi Adayı Mehmet Sümer'den hemşehrilerine ziyaret

Seçim çalışmaları çerçevesinde değişik ziyaretlerde bulunan Millet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sümer Obruk Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneğini de ziyaret etti.

Dernek Başkanı Mehmet Karaaslan tarafından karşılanan Mehmet Sümer Obruk Mahallesinin (köyünün) problemleri hakkında bilgi aldı. Mahallenin en büyük probleminin içme suyu olduğunu dile getiren Dernek Başkanı Mehmet Karaaslan, inşallah bu problem en kısa sürede çözülür umudundayım dedi. Millet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sümer de, belediyelerin görevinin halka hizmet olduğunu, köyümüzün de probleminin inşallah en kısa sürede çözüleceğini umduğunu belirtti ve inşallah takipçisi olacağız dedi. Dernek Başkanı Mehmet Karaaslan, Millet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sümer'e seçim çalışmalarında başarılar diledi.