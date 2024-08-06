Milletvekili Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkanından 'el aldı'

Saadet Partisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, SP Genel Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada ise, “Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz Mahmut Arıkan Genel Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kararın milletimiz, memleketimiz ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.