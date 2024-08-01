Milletvekili Cıngı, Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki kan değişimini yorumladı

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, nöbetçi milletvekili uygulaması kapsamında açıklamalarda bulundu. Cıngı, dün gece saatlerinde Kayseri İl Milli Eğitim Müdürünün değişmesiyle ilgili yaptığı açıklamada;” Son yıllarda sık bir müdür değişimine sahne oldu şehrimiz. Yeni Gelecek Milli Eğitim Müdürümüze son derece ehil ve Milli Eğitim Bakanlığında çok uzun yıllar çalışmış, çok da takdirname ve teşekkürle taltif edilmiş, çalışkanlığıyla bilinen biri milli eğitim müdürümüz. Sayın Bahameddin Karaköse'de şehrimize uzun yıllar, çeşitli statülerde hizmet etti. En son milli eğitim müdürüydü. Kendisiyle de çok başarılı işler yaptık. Sağ olsun. Özellikle bizim mesleki eğitim konusundaki çalışmalarımıza çok katkı sağladı, ciddi organizasyonlar yaptık beraber. İnşallah gelecek müdürümüzle beraber bu çalışmalar, eğitim öğretim bütün hızıyla devam edecek. Bir kan değişimi zaman zaman faydalar sağlar. Zaman zaman bazı kesintilere sebebiyet verir ama ben herhangi bir sıkıntı yaşanmadan yeni Milli Eğitim Müdürümüzün de çıtayı daha üstlere taşımak için çaba sarf edeceğine eminim. Hep beraber şehrimizdeki milli eğitim sistemini de daha ileriye götürmek için gayret edeceğiz” diye konuştu.