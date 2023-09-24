Milyonları ağlatan Rabia Birsen hayallerini İHA'ya anlattı

Yaşadığı bir kazada sağ elini kaybeden ve katıldığı yarışmada 1 milyon TL kazanması ile gündeme gelen Rabia Birsen Göğercin, hayallerini İHA’ya anlattı. Göğercin, hayalinin kriminal laboratuvarında biyolog olarak çalışmak olduğunu söyledi.

Katıldığı yarışmada 1 milyon TL kazanarak ismini duyuran Rabia Birsen Göğercin, Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Jandarma Kriminal birimde görevli olarak çalışmak istiyor. Yaşadıklarını İHA’ya anlatan Gögercin, "Geniş bir ailede büyüdüm. Dedem, babaannem, halam hep beraber yaşadığımız müstakil bir evimiz vardı. Genelde çocukluğumda oyun oynayarak dışarıda, o evin bahçesinde vakit geçiriyordum. Öyle büyük ve sevgi dolu bir ortamda büyüdüm. Üç kardeşiz. Ben Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ya da jandarmaya bağlı herhangi bir kriminal laboratuvarında biyolog olarak çalışmak istiyorum" dedi.

Katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL kazanan Gögercin, yarışmayı izlediğini ama katılma beklentisinin olmadığını anlattı. Gögercin, "Bir hazırlanma sürecim olmadı. Yarışmayı izliyorduk, başvuralım diye başvurduk. Bir beklentim de yoktu. Sonra birden çok hızlı bir dönüş süreci oldu. Çok hızlı bir eleme, mülakat süreci oldu. Daha sonra 400 bin TL’lik soru, 1 milyonluk soru, şimdi buradayız" ifadelerini kullandı.

Kitap okumayı ve köpeğiyle yürüyüşü seviyor

Elini kaybedince kendinden hiçbir şey kaybetmediğini, aksine çok fazla şey kazandığını anlatan Gögercin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uyandığımda sabah yürüyüşe çıkıyorum, köpeğim var çünkü. Köpeğimle yürüyüşle başlıyoruz. Daha sonra eve geliyorum, anneme yardım ediyorum. Sosyal medyadan ve televizyondan uzak duran bir insandım. Bu programdan önce de herhangi bir sosyal medya hesabım yoktu. Kitap okuyorum. Sık sık kitap okuyorum. Ve ben üniversiteden kalma birkaç özelliğim olarak topluluk ve bazı vakıflarda gönüllü olarak görev alıyorum. Aslında kaza sürecini kabullenmem yani elimin kaybolmasını kabullenmem hiç uzun sürmedi. Ameliyattan uyandım, ilk baktığımız yer elimiz oluyor. Baktım yok ve o an kabul ettim. Sevgi iyileştiren en büyük unsurlardan biri. Elim gittikten sonra da ben kendimden hiçbir şey kaybetmedim. Aksine ben çok fazla şey kazandım. Ben elimi kaybettikten sonra manevi olan pek çok değerin, pek çok kazanımın daha da çok kıymetini öğrendim. Aslında elimin fiziksel olarak benden gitmesi benden manevi olarak hiçbir şey götürmedi."

Yarışmadan sonra Kırşehirli iş adamı Mustafa Düğer (53), Gögercin’in estetik protez kolu için gerekli bütün masrafları karşılayacağını açıklamıştı.