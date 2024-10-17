Mobil Başkan Avrupa'da

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; vatandaşlarla bir araya geldiği ’Mobil Başkan’ uygulamasını Strazburg’a taşıdı.

Makamın Strazburg’a taşındığı uygulama, gurbetçi hemşehrileri tarafından da yoğun ilgi gördü. Mobil Başkan uygulaması ile vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerine bizzat kulak veren Başkan Palancıoğlu, kendisinin de 5 buçuk yıl gibi bir süre yurt dışında yaşadığını belirterek şunları söyledi;

“ Melikgazi Belediye Başkanıyım ama öncesinde üniversitede Harita Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesiydim. Mehmet Özhaseki Bakanımızın danışmanlığını yaptım. Talas Belediye Başkanlığı görevimin ardından 2 dönemdir Melikgazi Belediye Başkanlığı görevinde bulunuyorum. Yurt dışında uzun süre kaldım. Doktora eğitimimi yurt dışında aldım. Haliyle yabancı dil eğitimim var. Gurbeti sizler kadar olmasa da biliyorum. 5 buçuk sene gurbette kaldım. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Avrupa Konseyi’ne 3 dönemdir 18 üye arasından asil üye olarak seçiliyorum ve Ulusal Heyet ile birlikte ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Buraya her geldiğimizde koşturmamız çok oluyor. Hazır gelmişken değerli hemşehrilerimizle bir araya gelmek istedim. Kayseri’de “Mobil Başkan” adında yeni bir uygulama başlattım. Makamı mahallelere taşıyoruz. Tüm teknik ekibimle birlikte mahallelere gidiyoruz ve vatandaşlarımızı dinliyoruz, onlarla hasbihal ediyoruz, taleplerini alıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın belediyeye gelmelerine gerek kalmıyor ve oldukça olumlu sonuçlar alıyoruz. Makamı bu kez de Strazburg’a taşımak istedik. Mobil Başkan Strazburg’da, diyelim ve hemşehrilerimizin ülkemizle ilgili, şehrimizle ilgili taleplerini dinleyelim istedik. Melikgazi Belediyemiz vatandaşlara hizmet için canla başla çalışan bir belediye. 5 buçuk senede ilçemize 15 sağlık ocağı, 15 kütüphane, 20 cami, 9 Kur’an Kursu, sosyal tesisler yaptık. Yaptığımız bu tür çalışmaların sayısı 100’ü geçti. Türkiye’de en çok hayırseverlerle çalışan belediyeyiz. Kayseri’de gerçekten bir hayırsever kültürü var. Hayırseverlerimizle birlikte projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bizde proje çok, açılış çok. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum.”