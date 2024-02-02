Narkotik suçlardan aranan 136 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir ayda yapılan çalışmalarda 136 kişi yakalandı.

Narkotik suçlardan aranan 136 kişi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir ayda yapılan çalışmalarda 136 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 1-31 Ocak tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 136 şahıs kişi yakalandı. Şahıslardan ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86’sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Narkotik suçlardan aranan 136 kişi yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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