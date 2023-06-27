Nevşehir Belediyesi kurban tedbirlerini artırdı

Nevşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve huzur içinde geçirebilmeleri için tüm tedbirlerini alarak tüm birimlerinde nöbetçi ekipler oluşturdu.

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  • 27.06.2023 13:58
  • Güncelleme: 27.06.2023 13:58
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Nevşehir Belediyesi kurban tedbirlerini artırdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat ve huzur içinde geçirebilmeleri için tüm tedbirlerini alarak tüm birimlerinde nöbetçi ekipler oluşturdu.

Nevşehirlilerin güvenli, rahat ve huzur içinde bir Kurban Bayramı geçirebilmeleri için tüm tedbirlerini alan Nevşehir Belediyesi, bayramda da ilgili tüm birimleriyle nöbette olacak. Bu çerçevede, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Su Kanalizasyon Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü nöbetçi ekipleri bayram tatili süresince acil durumlarda vatandaşların hizmet vermeyi sürdürecek.

Vatandaşlar Kurban Bayramı süresince hizmet verecek olan Nevşehir Belediyesi’nin nöbetçi birimlerine 153 Çağrı Merkezi hattından ulaşabilecek.

Nevşehir Belediyesi’nin “112 İtfaiye” ve “188 Cenaze” hatları da yine bayram süresince kesintisiz olarak çalışacak.

İHA

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