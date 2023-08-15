Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibinden müjde

Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Gençlik Kulübü üyeleri, 25 Ağustos akşamı Nevşehir Kalesi içerisinde 'Gençlik Kulübü Skeçler' adlı programda sahneye çıkacak.

PAYLAŞ
  • 15.08.2023 16:01
  • Güncelleme: 15.08.2023 16:01
Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibinden müjde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Gençlik Kulübü üyeleri, 25 Ağustos akşamı Nevşehir Kalesi içerisinde ‘Gençlik Kulübü Skeçler’ adlı programda sahneye çıkacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu çatısı altında, tiyatroya ilgi duyan çocuk ve gençler için düzenlenen Drama ve Uygulamalı Tiyatro Kursu sona erdi. 8-20 yaş arası dileyen herkesin ücretsiz olarak katılabildiği kursta katılımcılara Eğitmen Seza Derme tarafından ses nefes egzersizleri, rol çalışmaları, oyunculuk ve drama etkinlikleri konularında eğitim verildi.

2 ay süren kursu başarıyla tamamlayan gençler, Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Gençlik Kulübü çatısı altında ilk kez sahneye çıkacaklar. 25 Ağustos akşamı saat 19.00’da Nevşehir Kalesi içerisinde gerçekleştirilecek olan programda birbirinden eğlenceli skeçleri sahneleyecek olan gençler burada yeteneklerini sergileyecek. Programa dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Zehir tacirleri uyuşturucuyu piyasaya süremeden yakayı ele verdi

Zehir tacirleri uyuşturucuyu piyasaya süremeden yakayı ele verdi

Karabörk'ten 'uyuşturucu' mesajı: 'Bu şehre uyuşturucu sokamayacaksınız'

Karabörk'ten 'uyuşturucu' mesajı: 'Bu şehre uyuşturucu sokamayacaksınız'

İçerisinde uyuşturucu bulunan hafif ticari araç polisten kaçarken kaza yaptı

İçerisinde uyuşturucu bulunan hafif ticari araç polisten kaçarken kaza yaptı

İçerisinde uyuşturucu bulunan hafif ticari araç polisten kaçarken kaza yaptı

İçerisinde uyuşturucu bulunan hafif ticari araç polisten kaçarken kaza yaptı

Polisin yaralandığı olayda 1 tutuklama

Polisin yaralandığı olayda 1 tutuklama

Hulusi Akar'dan Mevlana Meydanı'na tam not

Hulusi Akar'dan Mevlana Meydanı'na tam not

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuaför ve berber tarifleri zamlandı

Kuaför ve berber tarifleri zamlandı

Eskişehir Bağları'nda çalılık alanda yangın çıktı

Eskişehir Bağları’nda çalılık alanda yangın çıktı

DAHA FAZLA
Kayserispor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Kayseri Şeker çiftçinin yüzünü yine güldürdü

Kayseri Şeker çiftçinin yüzünü yine güldürdü

Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 17 Ölü

Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 17 Ölü

Melikgazi Belediyesi'nin yaz kurslarına büyük ilgi

Melikgazi Belediyesi'nin yaz kurslarına büyük ilgi

Tarihi Surlarda yine bir intihar şovu

Tarihi Surlarda yine bir intihar şovu