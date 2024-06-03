'ONS'taki düşüş, altın fiyatlarının düşmesinde en büyük rolü oynadı'

Güncel altın ve döviz piyasasını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, “Dünya genelinde ONS fiyatının düşmesi, dolarda da insanların vadeli hesaplara para yatırması, altının düşmesinde en büyük rolü oynadı. Bununla birlikte TÜİK’in açıklamasına göre Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 3,4 yükseldi ve enflasyon da yüzde 75,5’e yükseldi. İlerleyen aylarda enflasyonun düşeceğini tahmin etmekle birlikte altın fiyatlarıyla doların da birkaç aylık süreçten sonra yükselişe başlayabileceğini yatırım tavsiyesi olmadan tahmin ediyoruz” dedi.

Sarraf İhsan Gülderdi, güncel altın piyasasını değerlendirmesiyle birlikte hafta içerisindeki döviz ve altın fiyatları hakkında bilgilerini paylaştı. Sarraf İhsan Gülderdi; hafta başı itibariyle fiyatlardaki düşüşün sürdüğünü dile getirerek “Dünya genelinde ONS fiyatının düşmesi, dolarda da insanların vadeli hesaplara para yatırması, altının düşmesinde en büyük rolü oynadı. Bununla birlikte TÜİK’in açıklamasına göre Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 3,4 yükseldi ve enflasyon da yüzde 75,5’e yükseldi. Enflasyonun gördüğü zirvenin ardından Bakan Şimşek’in yaptığı açıklamalar da yükselme hızının duracağı ve düşüşlerin olacağı yönündeydi. TCMB de politika faizini yüzde 50’de sabit tutuyor, insanlar da bu durumu paralarını vadeli hesaplarda tutarak değerlendiriyor. İlerleyen aylarda enflasyonun düşeceğini tahmin etmekle birlikte altın fiyatlarıyla doların da birkaç aylık süreçten sonra yükselişe başlayabileceğini yatırım tavsiyesi olmadan tahmin ediyoruz” diye konuştu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI:

DOLAR: 32,05 TL

EURO: 34,70 TL

ÇEYREK ALTIN: 4050 TL

22 AYAR ALTIN: 2320 TL

HAS ALTIN: 2420 TL

ONS: 2330 USD.