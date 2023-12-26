ORAKAF'23'te Talas farkı

Talas Belediyesi'nin, Orta Anadolu Kariyer Fuarı'nda (ORAKAF'23) açtığı stant büyük ilgi görüyor.

PAYLAŞ
  • 26.12.2023 13:04
  • Güncelleme: 26.12.2023 13:25
ORAKAF'23'te Talas farkı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin, Orta Anadolu Kariyer Fuarı’nda (ORAKAF’23) açtığı stant büyük ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği ve 19 üniversitenin yanı sıra belediyeler ve bazı resmi kurumların katılımıyla OSB Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan ORAKAF’23’te dikkat çeken stantların başında Talas Belediyesi geliyor.

Türkiye’nin ilk sabit arenalı Espor ve İnovasyon Merkezi’ne sahip Talas Belediyesi’nin bilişim ve teknoloji yönünden gençlere sunduğu hizmetlerin anlatıldığı stantta ziyaretçilere yapılan çalışmalar hakkında bilgiler sunuluyor ve robotlarla çeşitli deneyimler gerçekleştiriliyor.

Standı gezen ve gelen ziyaretçilerle yakından ilgilenen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da inovasyon konusunda önemli çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti.

Teknoloji yakından takip ettiklerini ve gençlere bu yönde imkanlar sunduklarını dile getiren Başkan Yalçın, Türkiye’de bir ilke imza atarak pet şişeden flament ürettiklerini de sözlerine ekledi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
ORAKAF'23'te Talas farkı

ORAKAF'23'te Talas farkı

Gut, gençlere indi

Gut, gençlere indi

Başkan Yalçın: 'Baharda farklı bir millet bahçesi bizi bekliyor'

Başkan Yalçın: 'Baharda farklı bir millet bahçesi bizi bekliyor'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Asfaltta da tarihi bir rekor kırmanın haklı gururunu yaşıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Asfaltta da tarihi bir rekor kırmanın haklı gururunu yaşıyoruz'

Kayseri'de 95 personelle aranan şahıs operasyonu: 18 şahıs yakalandı

Kayseri'de 95 personelle aranan şahıs operasyonu: 18 şahıs yakalandı

44 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

44 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Çok Okunanlar
1
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

2
Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

3
Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

4
Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

5
OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

6
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de Narkotik ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Kayseri'de Narkotik ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Özdemir ailesinin acı günü

Özdemir ailesinin acı günü

DAHA FAZLA
Psikoloji öğrencileri konferansta buluştu

Psikoloji öğrencileri konferansta buluştu

Başkan Büyüksimitci, '2024 yılı kolay bir yıl olmayacak'

Başkan Büyüksimitci, '2024 yılı kolay bir yıl olmayacak'

Kayseri şehitler için yürüdü

Kayseri şehitler için yürüdü

Yasa taslağında 'hakaret' krizi

Yasa taslağında 'hakaret' krizi

Rektör Kul: 'ORAKAF'23, öğrenciler ve şirketler için büyük bir fırsat'

Rektör Kul: 'ORAKAF'23, öğrenciler ve şirketler için büyük bir fırsat'