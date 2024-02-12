Otomobil küle döndü

Kayseri'de park halindeki otomobilden bilinmeyen sebeple alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken otomobil kullanılmaz halde geldi. 

Otomobil küle döndü

Yangın, Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi’nde bir apartmanın otoparkında meydana geldi.
Park halindeki otomobil bilinmeyen sebeple alevlere teslim oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alırken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi itfaiye ekiplerinin hazırladığı rapor sonrasında belli olacak.

1ha

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