Otomobilin kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü 1 yaralı
İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında otomobildeki V.Ş. yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan H.Ş. Hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 18.00 sıralarında İldem Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi’nde meydana geldi. V.Ş. ile eşi H.Ş.‘bin bulunduğu otomobil kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu V.Ş. hayatını kaybederken ağır yaralanan H.Ş, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.