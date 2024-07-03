Özdemir'den 'bozkurt düşmanı' UEFA'ya tepki

Dün oynanan ve Türkiye’nin 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldiği 2024 Dünya Kupası Avusturya- Türkiye maçında gollerin sahibi Merih Demiral gol sevincinde ‘Bozkurt’ işareti yapmıştı. Bu sevinç sonrası UEFA, Merih Demiral’a soruşturma başlatıldığını duyurdu. UEFA’nın açıklamasına tepkiler gelirken konuyla ilgili bir açıklamada MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’den geldi. Milletvekili Özdemir yaptığı yazılı açıklamada UEFA’nın ırkçı ve faşizan bir zihniyetle Türkiye’ye karşı açıktan düşmanlık besleyen unsurları kendi bünyesinden derhal temizlemesi gerektiğini ifade etti.

Milletvekili Özdemir açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verildi, “Merih Demiral'ı Avusturya ile oynanan maç sonrasında yaptığı Bozkurt işareti sebebiyle disiplin kuruluna sevkeden UEFA, açıkça nefret suçunu işlemiş ve Türk Milleti'ne yönelik saygısızca tutum takınmıştır.

Bozkurt, Türk Milleti'nin ortak değeri ve sembolüdür. Irkçı tutum takınarak, A Milli Futbol Takımı oyuncumuza karşı UEFA tarafından sergilenen ve kabul edilemez bu davranış, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış büyük bir hatadır.

UEFA bu yanlışından bir an evvel dönmeli, ırkçı ve faşizan zihniyetle, Türkiye'ye karşı açıktan düşmanlık besleyen unsurları kendi bünyesinden derhal temizlemelidir”