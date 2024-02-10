Özel savcının raporu ABD'yi karıştırdı: 'Biden yaşlı hafızası zayıf'

Bu yıl başkanlık seçimlerinin yapılacağı ABD’de, yeniden adaylığını duyuran Başkan Joe Biden’ın yaşı ve hafızasıyla ilgili tartışmaları alevlendiren bir gelişme yaşandı. Biden’ın, başkan yardımcılığı döneminden kalan resmi belgelerin evinde ve ofislerinde bulunmasıyla ilgili soruşturmayı yöneten Özel Yetkili Savcı Robert Hur, hazırladığı raporda ABD liderinin “akıl sağlığıyla” ilgili yorumlarda bulundu. Savcı Hur’un “Biden’ın akıl sağlığının gidip geldiğini, bu sebeple resmi suçlamaya gerek olmadığını” açıklaması ortalığı karıştırdı.

İYİ NİYETLİ VE YAŞLI

388 sayfalık raporunda ABD Başkanı’nı “iyi niyetli, zayıf hafızası olan, yaşlı biri” olarak nitelendiren Hur, Biden’ın sorgu sırasında “2015’te hayatını kaybeden ilk oğlu Beau’nün ölüm tarihini hatırlamakta zorlandığını” kaydetti. Savcı, Biden’ı resmi evrakla ilgili suçlama yöneltmemesini, “Jüriyi Biden 80’li yaşlarına gelmişken, zihinsel bütünlük gerektiren ciddi bir suçtan mahkum etmeye ikna etmek zor olurdu. Hiçbir jüri, sempatik ve hafızasında sıkıntı olan iyi niyetli ve yaşlı bir adamı resmen suçla isnat etmek istemez” diyerek açıkladı.

‘HAFIZAM KÖTÜLEŞMEDİ’

Raporun yayınlanmasından iki saat sonra acilen basının öne çıkan ABD Başkanı Biden, öfkeli bir dille Savcı Hur’a yüklendi. “Hafızam kötüleşmedi. Hafızam iyi. Ben yaşlı bir adamım ve ne yaptığımı biliyorum” diyen Biden, “Başkanım ve bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırdım. Onun tavsiyesine ihtiyacım yok” diye ekledi. Oğlunun ölüm tarihini hatırlamamakla suçlanmasına çok sert tepki gösteren ABD lideri, “Ne cüretle bunu dile getirebilir? Kimsenin onun ne zaman vefat ettiğini bana hatırlatmasına ihtiyacım yok” dedi.

SİSİ’Yİ ‘MEKSİKA BAŞKANI’ DEDİ

Ancak akıl sağlığıyla ilgili endişeleri gidermek için ulusa seslenen Biden, konuşmasında yine bir gafa imza attı. Biden, İsrail’in Gazze’deki insani dramdan bahsederken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi için “Meksika Devlet Başkanı” dedi. Kendisini savunurken bile gaf yapmasıyla yine hedef tahtasına yerleşen Biden, geçtiğimiz günlerde de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a 1996’da ölen eski Fransız Başbakanı François Mitterand demiş; eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel’i ise 2017’de ölen Alman lider Helmut Kohl ile karıştırmıştı.

KİM BU SAVCI

ABD Başkanı’nı resmi belgeleri saklama suçundan aklarken bir yandan da siyasi kariyerinin en zor durumlarından birine iten Güney Kore kökenli savcı Robert Hur, günün adamı oldu. Hur’un raporunda Biden’ın akıl sağlığına ilişkin ifadelere yer vermesi, Cumhuriyetçi olması ve eski Başkan Donald Trump yönetiminde Maryland bölge savcılığına atanmasıyla da ilişkilendirildi. Trump dönemi sona erince özel sektörde çalışmaya başlayan Stanford Üniversitesi mezunu Hur, Adalet Bakanlığı tarafından geçen yıl “Biden’ın gizli devlet belgelerini evi ve ofisine götürmesiyle ilgili” soruşturma için görevlendirildi. ABD Başsavcısı Merrick Garland, Hur’un “uzun ve seçkin kariyeri sayesinde tarafsız ve hızlı bir soruşturma yürüteceğine inandığını” söylemişti. Özel savcı, soruşturma sırasında Biden’ın da dahil olmak üzere 147 tanıkla 173 görüşme gerçekleştirdi.

(Hürriyet Gazetesi- Yunus Paksoy)