Özkırış'ın ücretsiz internet projesi dijital eşitlik sağlayacak

Kayseri’nin geleceği için yenilikçi ve kapsayıcı projeler sunan Yeniden Refah Partisi’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, şehirdeki düşük gelirli ailelere yönelik ücretsiz internet hizmeti sağlanması projesini duyurdu.

Özkırış, bu projeyle şehirdeki dijital eşitsizliği azaltmayı ve herkesin bilgiye ve iletişime erişimini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Düşük gelirli ailelerin çocuklarına eğitim için gereken kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz internet hizmeti sunacaklarını ifade etti.

Ayrıca, Özkırış’ın liderliğindeki belediye yönetimi, şehirdeki kamusal alanlarda ücretsiz Wi-Fi erişimi noktaları kurarak herkesin internete kolayca bağlanabilmesini sağlayacak. Bu sayede, özellikle öğrencilerin ve ailelerin eğitim, iş ve iletişim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olacaklar.

Prof. Dr. Abdullah Özkırış’ın düşük gelirli ailelere yönelik ücretsiz internet projesi, şehirde yaşayan herkesin dijital dünyaya erişimini sağlayarak bilgiye ve fırsatlara eşit bir şekilde ulaşmasını sağlayacak. Bu adım, Kayseri’nin daha adil ve kapsayıcı bir toplum olma yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeniden Refah Partisi’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış’ın bu önemli projesi, şehrin her kesimine dokunarak yaşam kalitesini artıracak ve sosyal adaleti sağlayacak. Kayseri halkı, Özkırış’ın liderliğindeki belediye yönetiminin şehirdeki ihtiyaçlara duyarlı ve çözüm odaklı yaklaşımından memnuniyet duyuyor.