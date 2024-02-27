Yahyalı'da 200 kişinin çalışacağı tekstil fabrikasının temeli atılıyor

Yahyalı Belediye Başkanı ve Adayı Esat Öztürk, 3 dönemini "mimarlık dönemi" olarak adlandırarak, perşembe günü temeli atılacak tekstil fabrikası ile ilçede işsizlik sorunun olmayacağını söyledi.

Yahyalı Belediye Başkanı ve Adayı Esat Öztürk, seçim çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. 2 dönemdir Yahyalı’ya hizmet etmekten dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Öztürk, Yahyalı’nın güvenli bir ilçe olduğunu belirtti. İlçenin farklı yerlerine 300 kamera kurduklarını belirten Başkan Öztürk, "İlçemize 300 tane kamera kurduk. İnşallah olmaz ama hırsızlar Yahyalı’mıza gelirken 5 defa düşünsünler. 300 tane kamerayla ilçemizi güvenli haline getirdik. Tüm mahallelerimizde kameralarımız var” dedi.

3 dönemini "mimarlık dönemi" olarak belirten Öztürk, "Büyüklerimiz bizi “Yahyalı’ya git, orada yat” diye göndermediler. Buradaki tecrübemizi oraya aktarmak için gönderdiler. Onları mahcup etmedik diye düşünüyorum. Bu dönemimize ustalık diyoruz. “mimarlık dönemi” dedim diye bir dostumuz alınmış. Biz bu döneme mimarlık dönemi diyoruz. Kimin alınganlık gösterdiği umurumuzda değil. Biz yolumuzda gidiyoruz. Ben yapacağımı bilirim, kimsenin ne dediği umurumda değil. Siyasi bir kardeşimiz “bun sıralaması çıraklık, kalfalık ve ustalıktır, mimarlıkta nerden çıktı” demiş. İlla ki mimarlık fakültesini bitirmek gerekmiyor. Bir insan tecrübesiyle de mimar olabiliyor. Mimar Sinan’da fakülte bitirmedi ama “asrın mimarı” olarak anılıyor. Alınganlık göstermesine gerek yok. Hemşerilerimiz biz yapacağımız dediğimiz zaman bize güveniyorlar. Siyasi büyüklerimizin yüzünü kara etmedim" ifadelerini kullandı.

Yahyalı’nın kendi kendine yetebilen bir ilçe olduğunu belirten Esat Öztürk, "2 bin metrekarelik cezaevi yerini biz aldık. Perşembe günü tekstil fabrikamızın temelini atacağız. En kısa zamanda da bitireceğiz. Burada 200 kişi istihdam edilecek. Biz iş istihdamı sunuyoruz. İstanbul’dan gelen ustalarımız önce eğitecekler ve işi öğretecekler. Yahyalı’da tekstil fabrikası tutacak. İnşallah bununla beraber Yahyalı’da işsizlik olmayacak. Kendi kendine yeten bir ilçeyiz. Üretken bir ilçe. Üretme noktasında tekstil fabrikamızı da hayata geçirdiğimiz zaman mutlu insanlar, mutlu ilçe diyeceğiz" şeklinde konuştu.

Yeni dönemde 30 milyon TL’lik bütçe ile taşkın derelerinin ıslahını yapacaklarının altını çizen Öztürk, "Coğrafi olarak sele müsaidiz. Bu dönemimizde taşkın kanallarımıza ciddi manada desteğimiz olacak. 30 milyon TL’lik bir bütçe ayrıldı ve ihalesi yapılacak. İlçe merkezimizde de taşkın derelerimiz var. Tespitini yaptık. Baharla beraber sel felaketi olan derelerimizi ıslah edeceğiz. İnşallah Yahyalı’da seli bitireceğiz. DSİ ile beraber ciddi projelerimiz var. Kirazlı, Karaköse ve Derebağ ve Çubuklu Mahallelerimizdeki projelerimizi yapacağız" dedi.