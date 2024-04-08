Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na Tekeş görevlendirildi

31 Mart tarihinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek 2 Haziran tarihinde yenilenmesine kadar verilmesinin ardından Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na seçimlere kadar Vali Yardımcısı Ömer Tekeş atandı.

Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na Tekeş görevlendirildi
Kayseri GündemEditör

31 Mart tarihinde Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek 2 Haziran tarihinde yenilenmesine kadar verilmesinin ardından Pınarbaşı Belediye Başkanlığı’na seçimlere kadar Vali Yardımcısı Ömer Tekeş atandı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Pınarbaşı Belediye Başkanlığı’na, seçimlerin yenileneceği tarih olan 2 Haziran 2024 tarihine kadar valilik makamının oluru ile Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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