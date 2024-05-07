Pınarbaşı'nda KAYMEK rüzgarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından sömestir tatilinde çocuklar için düzenlenen ‘Tatil Şenliği’ Pınarbaşı ilçesinde çocukları eğlendirmeye devam etti. KAYMEK tarafından çocuklara adeta hediye olan şenlikte Hacivat Karagöz, bubble show, sosis balon gösterimi gibi etkinlikler ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) sosyal ve kültürel anlamda da birçok etkinlik düzenlemeye devam ederken, ilçelerde de aynı çalışmayı sürdürüyor. KAYMEK A.Ş. tarafından çocuklar için düzenlenen ‘Tatil Şenliği’ ilçelerde de tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda çocuklar için özel hazırlanan ‘Tatil Şenliği’ hafta sonu Pınarbaşı ilçesinde minikleri eğlendirdi. KAYMEK’in ‘Tatil Şenliği’ etkinliğine katılan çocuklar şenlikte doyasıya eğlenirken, veliler de bu durumdan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler.

Şenlikte, Büyükşehir’in düzenlediği yarışmalar, sihirbaz gösterileri, workshop, mini konser, maskot, yüz boyama, Hacivat Karagöz, bubble show, sosis balon gösterimi gibi etkinlikler, ücretsiz gerçekleştiriliyor.