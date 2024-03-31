Pınarbaşı'ndaki sonuçlara MHP'den itiraz

Milliyetçi Hareket Partisi'nin önde olduğu Pınarbaşı ilçesinde CHP'li bazı sandık görevlilerinin 3 adet mühürsüz oy torbasını değiştirmek istemesi üzerine arbede çıktığı öne sürüldü. MHP Milletvekili Baki Ersoy olaya tepki göstererek müdahale etti. MHP'li avukatlar ise oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu.

Pınarbaşı'ndaki sonuçlara MHP'den itiraz

İddiaya göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin önde olduğu Pınarbaşı ilçesinde CHP'li bazı sandık görevlilerinin 3 adet mühürsüz oy torbasını değiştirmek istemesi üzerine arbede çıktı. MHP Milletvekili Baki Ersoy olaya tepki göstererek müdahale etti. MHP'li avukatlar ise oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu.

Teşkilat tarafından yapılan açıklamada ise, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde, Pınarbaşı ilçemizde, MHP olarak, şu ana kadar ilçe seçim kurulunda bulunan tüm veriler göstergesinde; 350 oy farkla önde olmamıza rağmen, bizzat CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan ve beraberindeki yandaşları tarafından, onlarca mühürsüz oy çuvalının mühürlü oylarla değiştirilirken yakalandığını üzüntü ile belirtmek isteriz. MHP Kayseri Milletvekili Sayın Baki Ersoy ve beraberindeki heyet, İlçe Seçim Kuruluna gittiğinde ise CHP’liler tarafından fiziki saldırıya uğramıştır ve akabinde tatsız olaylar yalanmıştır. Bu mefhum olayların şahidi bizzat İlçe Seçim Kurulunda bulunan İlçe Seçim Hakimi, İlçe Kaymakamımız, İlçemizde görevli Savcılarımız ve şahitliğini kabul eden CHP Kayseri Milletvekili Sayın Aşkın Genç’tir. MHP olarak, helal oylarla aldığımız oylarımızı, hilelere, demokrasiye ihanet edercesine yapılan hamlelere yedirmeyiz. Oylarımız namusumuzdur. Seçime gölge düşüren, şaibe karıştıran kimseye müsaade etmeyeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz” ifadelerine yer verildi.

1ha

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