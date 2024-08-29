  • Haberler
  • Asayiş
  • Polis ekiplerinden yaya geçiti kurallarına uymayan sürücülere ceza

Polis ekiplerinden yaya geçiti kurallarına uymayan sürücülere ceza

 Kayseri'de Trafik Şube ekipleri tarafından şehrin bazı noktalarında yaya geçidi kontrolü gerçekleştirdi. Uygulamada yaya geçiti kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerinden yaya geçiti kurallarına uymayan sürücülere ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından şehrin bazı noktalarında yaya geçidi kontrolü gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uygulamada yaya geçiti kurallarına uymayan veya hızlı geçen sürücülere cezai işlem uygulanarak trafik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulunuldu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bu uygulamanın vatandaşı cezalandırmaya yönelik ya da vatandaşa ceza kesmeye yönelik uygulamalar olmadığı,  Kayseri’de yaşayan vatandaşların trafik kurallarına uyması için bu tür uygulamaların sürekli devam edeceği bilgisine ulaşıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Berna Gözbaşı iddialara cevap niteliğinde içini döktü
Berna Gözbaşı iddialara cevap niteliğinde içini döktü
SP Kayseri Milletvekili Arıkan, 'Ahlat'ın ihtiyacı köşk değil, fabrikalardır'
SP Kayseri Milletvekili Arıkan, “Ahlat’ın ihtiyacı köşk değil, fabrikalardır'
Öz Sağlık-İş Sendikası: 'Açıklama yapan işçiler sendikamız üyesi değildir'
Öz Sağlık-İş Sendikası: 'Açıklama yapan işçiler sendikamız üyesi değildir'
Klasik Otomobil tutkunları Kayseri'de buluşuyor
Klasik Otomobil tutkunları Kayseri'de buluşuyor
Kano tutkunlarına tesis müjdesi
Kano tutkunlarına tesis müjdesi
JAK Timleri Erciyes'e tırmandı
JAK Timleri Erciyes'e tırmandı