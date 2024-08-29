Polis ekiplerinden yaya geçiti kurallarına uymayan sürücülere ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından şehrin bazı noktalarında yaya geçidi kontrolü gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uygulamada yaya geçiti kurallarına uymayan veya hızlı geçen sürücülere cezai işlem uygulanarak trafik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulunuldu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bu uygulamanın vatandaşı cezalandırmaya yönelik ya da vatandaşa ceza kesmeye yönelik uygulamalar olmadığı, Kayseri’de yaşayan vatandaşların trafik kurallarına uyması için bu tür uygulamaların sürekli devam edeceği bilgisine ulaşıldı.