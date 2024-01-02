Prof. Dr. Turan Koç TYB Üstün Hizmet Ödülüne Layık Görüldü

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) “2023 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”ni kazanan isim ve eserler açıklandı.

2023 yılı ödülleri arasında Kayseri’yi gururlandıran bir isim de yer alıyor. Uzun yıllar Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan daha sonra ise Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı olarak yine uzun yıllar burada ilmi ve edebi çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Turan Koç hocamız Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.

1978 YILINDAN BU YANA TYB KÜLTÜR DÜNYAMIZDA

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, ödüle layık görülen isimlerin açıklandığı toplantıda, yazar, fikir adamı ve sanatçıların değerlendirmesi yapılırken aynı zamanda Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen isimlerin de belirlendiğini söyledi. Arıcan, “Türkiye Yazarlar Birliği kurulduğu 1978 yılından bu yana sahasında kültürel alanı tanzim eden, ‘Millî, manevî, tarihî, kültürel’ değerlerimizi merkeze alan istikrarlı, ufuk açıcı ve kapsayıcı faaliyetler düzenledi, yayınlar yaptı, ödüller verdi” dedi.

TV Programı dalında “Sanatçının Şehri” programı ile TRT 2, TV Belgesel dalında “Hep 33 Yaşında” adlı belgesel, Kamu Yayıncılık alanında ise Kahramanmaraş Belediyesi ödül almaya hak kazandı. TYB Vefa Ödülü’ne İrfan Çalışan, Üstün Hizmet Ödülü’ne ise Kamil Uğurlu, Prof. Dr. Turan Koç ve Belkıs İbrahimhakkıoğlu değer görüldü.

Seçici kurul tarafından iyi eserlerin aranıp bulunması yönündeki gayretin, kamuoyu tarafından takdirle karşılanarak TYB’nin edebiyat dünyasında haklı bir ün kazandığını belirten Arıcan, uzun yıllardır verilen TYB ödüllerinin, ülkenin en prestijli edebiyat ödülü haline geldiğini ifade etti. Hikaye kategorisinde Gülşen Funda “Yol Deriz Ona” eseriyle, şiir dalında Zeynep Arkan “Gözleri Olan Hiçbir Şeyi” eseriyle, roman kategorisinde Kaan Murat Yanık “Sular Üstünde Gökler Altında” eseriyle ödüle layık görüldü.

Öte yandan Arıcan, ödüle layık görülen eser sahiplerine ileriki günlerde yapılacak bir törenle ödüllerinin verileceğini söyledi. Ödüle değer görülen diğer eser ve isimler ise şöyle:

Deneme: Dursun Ali Tökel, Sizin Ömrünüz Kaç Saniye - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Fikir: Erol Erdoğan, Oyun Kimin? Çocuk ve Oyuna Dair Toplumsal Bir Yüzleşme - İz Yayıncılık.

Araştırma: Mustafa Merter, Hekoton’la Son Tango - Ketebe Yayınları.

İnceleme: Hatice Bildirici, Perdedeki Öykü Öyküden Sinemaya Uyarlamalar - Hece Yayınları.

Dil: Şahap Bulak, Türkiye Türkçesi Grameri Kelime Grupları ve Cümle Bilgisi - Fidan Yayınları.

Edebi Tenkit: İdris Ekinci, Direniş Mümkündür - Ebabil Yayınları.

Hatıra: İlyas Dilbaz, Efendi ile Müftü Arasında Hatıralarım - Dergah Yayınları.

Gezi: Dr. İsrafil Kuralay, Asya Günlükleri - Profil Kitap. Şehir: Çetin Oranlı, Adana - Hayy Kitap.

Biyografi: Metin Aydar, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kızıl Elmaya Adanmış Bir Ömür - Timaş Akademi.

Çocuk Edebiyatı: Ömer Ünal, Evliyalar ile Yolculuk/Kayıp Mısranın Peşinde -Mecaz Çocuk Yayınları.

Basın/Fıkra: Aydın Ünal - Yeni Şafak Gazetesi. Basın/ Fikir: Nedret Ersanel - Yeni Şafak.

Dergi: Bir Nokta. Elektronik Yayıncılık: https://www.edebifikir.com/