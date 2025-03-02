Ramazan ayında güvenli alışveriş nasıl yapılır?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gıda tüketimi ve alışverişte artış yaşanıyor. Bu dönemde, özellikle gıda saklama koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor. Gıda Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Ergül Türkaslan, tüketicilere sağlıklı gıda seçimi ve saklama koşulları hakkında önemli uyarılarda bulundu. Türkaslan, “Ramazan ayında, özellikle ilk günlerde yoğun bir gıda tüketimi ve alışveriş söz konusu oluyor. Bu nedenle, marketlerde ve satış noktalarında gıdaların saklanma koşullarının doğru olması gerekir. İşletme kayıt, değiştirme, onay numarası olan etiketi, ambalajı ve ambalajlama şekli önemlidir. Ambalajı bozuk olan gıdaları tercih etmemeliyiz. Mutlaka etiket bilgilerini, kayıt numarasını, üzerinde yazılı olan SKT veya tavsiye edilen tüketim tarihini kontrol ederek doğru olan gıdaları seçmeliyiz. Buna çok dikkat etmeliyiz. Bu gıdaların 0-4 derece oda sıcaklığında veya derin dondurucuda saklanması gerektiğini teyit etmeliyiz. Saklanma koşullarını ve saklanma yerlerini kontrol etmeliyiz. Örneğin, -18 derecede saklanması gereken bir gıda maddesi 0-4 derece buzdolabında bulunuyorsa, onu kesinlikle satın almamalıyız. Burada soğuk zincirin kırılması söz konusudur.Özellikle etiket bilgilerini bilinçli bir tüketici olarak okumayı öğrenmeliyiz. Alerjen bilgilerini doğru okumalı, doğru öğrenmeli ve bunlara dikkat ederek satın alma gerçekleştirmeliyiz” diye konuştu.

‘TATLI, PİDE VE ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİNDE ÜRETİM TARİHİ VE RAF ÖMRÜ ÖNEMLİDİR’

Türkaslan, “Tatlı, pide ve şarküteri ürünlerinde de üretim tarihi ve raf ömrü çok önemlidir. Bu ürünlerin reyonlarda uygun koşullarda bulunmasına dikkat edilmelidir. Özellikle şarküteri ürünleri 0-4 derece dolaplarda saklanmalıdır. Bu ürünler kesinlikle indirim reyonlarına, örneğin sepete veya marketlerde kasa önüne koyulmamalıdır. Market satış firmaları bu konuya özen göstermelidir.Tüketiciler de kasa önündeki şarküteri ürünlerini kesinlikle satın almamalıdır. Çünkü kasa önlerindeki veya sepetlerdeki şarküteri ürünlerinin soğuk zinciri bozulmuş olabilir. Bu ürünler, ileride sağlık problemlerine yol açabilecek hale dönüşmüştür. Kesinlikle kasa önlerindeki ve soğuk zinciri korunmayan ürünleri satın almamalı ve tüketmemeliyiz. Bir de evimize aldığımız ürünleri dolabımızda saklarken kuralına dikkat etmeliyiz. İlk aldığımız ürünleri önce tüketmeliyiz. Dolabın arkasında kalan ürünlerin önüne başka ürünler gelirse, bu durum israfa neden olur ve milli ekonomiye zarar verir. Ayrıca, sağlığımızı da riske atar. Bu nedenle, evimizde de bu kurala uymalıyız. FIFA kuralına evimizde dahi dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu.