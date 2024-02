Saadet Partisi Sarıoğlan'da Yıldız'larla devam

Saadet Partisi Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Fatma Yıldız yaptığı açıklamada rakiplerinin çok önünde olduğunu belirterek “Ben Fatma Yıldız. Sarıoğlan’a hizmet etmek yolunda, Belediye Başkanlığına adaylığını koymuş genç bir kadınım. Evet, genç bir kadınım; fakat kalbimde büyük bir aşk, yüreğimde sarsılmaz bir azim var. Bu azim ve aşk ile, Sarıoğlan’ımızın her bir köşesine dokunacak, gönüller yapacak, köprüler kuracağız. Ne mutlu ki bana bu konuda hiç yalnız değilim. Hatta Türkiye’deki en şanslı adaylardan biriyim. Başta eski belediye başkanımız, muhterem babam Ali Osman Yıldız yanımda. İl başkanımız Muhterem Nuri Ürkündaş başkanımız yanımda. Sarıoğlanlılar yanımda. Hamdolsun, ben zaten rakiplerimin çok önündeyim. Bu avantajları en iyi şekilde değerlendirmek için var gücümle çalışacağım. Şimdi buradan bir kez daha ilan ediyorum: Kimsenin bir şüphesi olmasın. Biz geliyoruz! Sarıoğlanlıların sesi olmaya geliyoruz. Sarıoğlanlı kadınların sesi olmaya, umudu olmaya geliyoruz. Sarıoğlanlı gençlerin sesi olmaya, destekçisi olmaya geliyoruz.” dedi.



SP Sarıoğlan Başkan Adayı Yıldız, “Kayseri’de merkezde hepimiz önünden gelip geçmiştir. İki önemli eser vardır. Yüzyıllardır ayaktadırlar. Biri Gevher Nesibe Hatun Külliyesi diğer ise Hunat Camii’dir. Bu iki kayseri kadını, yüzyıllardır ayakta kalan, milyonlarca hemşerimize hizmet eden önemli hizmetler miras bırakmıştır. Biz de ilhamımızı onlardan aldık. Aynı onlar gibi Sarıoğlan’da sağlam, tüm sarıoğlanlılara dokunacak hizmetler yapacağız inşallah. Biz tüm geçmişlerimizin ve büyüklerimizin yolunda, onların başlattığı hizmet yürüyüşünü devam ettireceğiz. Sarıoğlan’ımız için çalışacak, üretecek, geliştireceğiz. Çünkü biz; sevgiyle, azimle, birlik ve beraberlik içinde her engeli aşarız, her zorluğu yenilgiye uğratırız. Bizlere güvenen başta il başkanımızın, siz değerli hemşehrilerimizin yüzünü kara çıkarmayacağız. İl başkanımız “Fatma Yıldız Sarıoğlan’a hayırlı olsun” dedi. Ben de “Sarıoğlan bir yıldız olup parlayacak, hayırlı olsun” diyorum.” açıklamasında bulundu.



Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş ise, “Elhamdülilllah engelleri aştık. Aynı şekilde, hiçbir kaybımız olmadan yolumuza devam ediyoruz. İşte bir yanımda Ali Osman Yıldız Bey, bir yanımda Fatma Yıldız hanımefendi ile; aynı şekilde koşar adımlarla Sarıoğlan Belediye Başkanlığına yürüyoruz. Biz bu saatten sonra tek bir şey deriz: Fatma Yıldız Sarıoğlan’a hayırlı olsun. Bizim adayımız; Savurganlığı bitirmeye adaydır. Milletin hakkını kuruşu kuruşuna millete vermeye adaydır. Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyecek olan adaydır. Makamında oturacak değil, iş başında olacak adaylardır. En önemlisi, Fatma Yıldız Hanımefendi ile Sarıoğlan’a Kayseri kadınımızın merhametli eli değecek.” şeklinde konuştu.