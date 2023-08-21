Sabahiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 126 konut, 9 iş yeri teslim edilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 572 konutun geçtiğimiz hafta sonu anahtar teslimini yaparken, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili bir müjde verdi.

Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’ni yerinde inceledi, hak sahiplerine teslim edilmeye hazır daireleri gezdi. Büyükkılıç’a teknik gezi esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanları eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projemiz hızla devam ediyor. Allah’a şükürler olsun herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

Büyükkılıç, teslimi yapılacak olan dairelerin hak sahiplerine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Sonuç itibariyle vatandaşlarımızı mağdur etmeden, onları hiçbir zaman sıkıntıya sokmadan dairelerini teslim etme yönünde çabamızı sürdürüyoruz. Şuanda 126 dairemizi daha teslim etmek üzere çalışma tamamlanmış durumda, şimdiden hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun diyor, yüklenici firmamıza teşekkür ediyoruz. Malzemeler itibariyle, yapılış itibariyle her şey dört dörtlük, şehrin merkezinde, prestijli bir projede çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“EYLÜL AYI İTİBARİYLE TESLİM EDECEĞİZ”

Eylül ayı itibariyle konut ve iş yerlerinin teslim edileceği müjdesi veren Büyükkılıç, “126 konut, 9 iş yerimizi Eylül ayı itibariyle teslim edeceğiz, şimdiden hayırlı, uğurlu olsun, ağız tadıyla otursunlar” ifadelerini kullandı.