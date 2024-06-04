Şehit pilotların naaşları Adli Tıp'a kaldırıldı

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalktıktan sonra düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağında şehit olan iki pilotun naaşları Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şehit pilotların naaşları Adli Tıp'a kaldırıldı
Kayseri GündemEditör

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalktıktan sonra düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağında şehit olan iki pilotun naaşları Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kayseri’de saat 10.00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Eğitim uçağında görevli iki pilot şehit olurken bölgeye çok sayıda jandarma, polis, AFADi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçağın enkazına ulaşan ekipler, uçakta çıkan yangını söndürürken şehit iki pilotun cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Uçağın enkazında ise ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Vali Çiçek, 'Kayseri'de 33'üncü ERVA Spor Okulunu Açtık' 
Vali Çiçek, “Kayseri’de 33’üncü ERVA Spor Okulunu Açtık” 
Kayseri'de Eğitim Uçağı düştü, 2 pilotumuz şehit oldu
Kayseri'de Eğitim Uçağı düştü, 2 pilotumuz şehit oldu
CHP'li Çalıksoy'un 'vakıf tarikat' hazımsızlığı
CHP'li Çalıksoy'un 'vakıf tarikat' hazımsızlığı
Asayiş uygulamasında 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet kılıç ele geçirildi
Asayiş uygulamasında 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet kılıç ele geçirildi
Kocasinan Meclisi'nde CHP'li üyelerin teklifi havada kaldı
Kocasinan Meclisi'nde CHP'li üyelerin teklifi havada kaldı
Ressam Hasan Bağdaş'ın 'Avustralya'dan Anadolu'ya' temalı resim sergisi açıldı
Ressam Hasan Bağdaş’ın ‘Avustralya’dan Anadolu’ya’ temalı resim sergisi açıldı