Seyyide Daloğlu Anadolu Lisesi resim ve ahşap kuş evleri sergisi
Seyyide Daloğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Kayseripark'ta resim ve ahşap kuş evleri sergisi açıldı.
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