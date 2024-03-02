Seyyide Daloğlu Anadolu Lisesi resim ve ahşap kuş evleri sergisi

Seyyide Daloğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Kayseripark'ta resim ve ahşap kuş evleri sergisi açıldı.

Seyyide Daloğlu Anadolu Lisesi resim ve ahşap kuş evleri sergisi

Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Adil Öztürkoğlu ile Tarih öğretmeni Cuma Atılgan'ın "Osmanlıdan Günümüze Ahşap Kuş Evleri ve Portre Sergisi" Kayseripark sergi alanında 2-3 Mart günlerinde sergilenmeye başlamıştır.

Seyyide Daloğlu Anadolu Lisesi resim ve ahşap kuş evleri sergisi

Haber Merkezi

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