ŞOK uygulamada 9 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekipleri tarafından kent genelinde halkın yoğun olduğu park ve eğlence merkezlerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda biri kasten yaralama suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 9 şüpheli yakalandı.

