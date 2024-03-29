Sokak satıcılarına darbe

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için uyuşturucu ticaretini kaldırımda yaptıkları tespit edilirken, 142 adet hap ele geçirildi.

Sokak satıcılarına darbe
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için uyuşturucu ticaretini kaldırımda yaptıkları tespit edilirken, 142 adet hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan ve ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 142 adet hap ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların uyuşturucu ticaretini dikkat çekmemek için kaldırım üzerinde yaptıkları tespit edilirken, o anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sokak satıcılarına darbe
Sokak satıcılarına darbe
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Kayseri'yi gururlandıran başarı
Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Kayseri'yi gururlandıran başarı
Başkan Büyükkılıç, kale surlarından Kayseri'ye mesaj verdi
Başkan Büyükkılıç, kale surlarından Kayseri'ye mesaj verdi
İlk yerli ve milli evirici Solarex Fuarı'nda görücüye çıkıyor
İlk yerli ve milli evirici Solarex Fuarı'nda görücüye çıkıyor
Ramazan çadırı, Kayserililerin iftardan sonraki uğrak mekanı oldu
Ramazan çadırı, Kayserililerin iftardan sonraki uğrak mekanı oldu
Kayseri'nin pastırma ve sucuk kültürü bu müzede yaşayacak
Kayseri'nin pastırma ve sucuk kültürü bu müzede yaşayacak
Arıkan'dan tüm parti mensuplarına 'değişim' çağrısı
Arıkan'dan tüm parti mensuplarına 'değişim' çağrısı