SP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan: 'Temiz bir enerji salınımı için şehrin çehresini değiştireceğiz'

Dağıtılan fidanlarla birlikte şehrin çehresinin değiştirilmesi ve temiz bir enerji salınımı için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Arıkan, “Evlerimizin önüne dikeceğimiz bu fidanlar, Yeşil Kayseri dönüşümünü gerçekleştirmeye başlayacak. Yalnızca fiziki çehreyi değiştirmeyi değil; 31 Mart tarihinde şehrimizin yönetici çehresini de değiştirmeyi amaçlıyoruz, bu hayalle birlikte 17 adayımızla yola çıktık ve hedefi gerçekleştirmek için bir gayret içerisindeyiz” dedi.

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, ilçe belediye başkan adayları ve beraberindeki il teşkilatı, ‘Yeşil Kayseri’ Projesi tanıtımı kapsamında vatandaşlara çam fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

İklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle ülkenin tabiat güzelliklerinin yok olduğunu dile getiren Arıkan, “Betonlaşma, hava kirliliği, ağaç katliamları, yeşil alanların azalması ve kentsel dönüşüm planlamalarındaki eksiklikler kuraklığın başlıca nedenleri arasındadır. Bir farkındalık oluşturma adına bugün hemşehrilerimize çam fidanı dağıtımı yapacağız. Evlerimizin önüne dikeceğimiz bu fidan, Yeşil Kayseri dönüşümünü gerçekleştirmeye başlayacak” dedi.

‘GERİ DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLAYARAK SU FATURALARINA İNDİRİM SAĞLANACAK’

Mahmut Arıkan, 1 Nisanda göreve geldikleri takdirde evlerdeki atıkların toplanarak geri dönüşüme katkı sağlanması adına çalışma yapacaklarını belirterek, “Atıkların toplanması için vatandaşlarımıza poşetler dağıtacağız ve toplanan atıklar belediye personelleri tarafından teslim alınacak ve KASKİ’yle birlikte koordine çalışmamız sonucunda da geri dönüşüme katkı sağlanmasıyla vatandaşlarımıza su faturalarında indirim yapılacak” diye konuştu.

‘TEMİZ BİR ENERJİ SALINIMI İÇİN ŞEHRİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ’

Belediye araçlarının da orta vadede elektrikli araç dönüşümüne gireceğini ve uzun vadede ise belediyenin bütün imar planlarının yeniden gözden geçirileceğini söyleyen Arıkan, “Güneş ve rüzgâr enerji sistemlerini şehrimize kazandıracağız, belediyelerimizin uygun arsalarına inşa edeceğimiz tarlalar, belediyeler tarafından işletilecek ve hemşehrilerimiz bu tesislere ortak olabilecekler. KASKİ’nin enerji giderleriyle alakalı olarak da yatırımları da yaparak hemşehrilerimizin kazanımlarına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bugün de dağıtacağımız fidanlarla birlikte geri dönüşüme katkı sağlayacağımız gibi temiz bir enerji salınması anlamında da şehrimizin çehresini değiştirmek istiyoruz. Yalnızca fiziki çehreyi değiştirmeyi değil; 31 Mart tarihinde şehrimizin yönetici çehresini de değiştirmeyi amaçlıyoruz, bu hayalle birlikte 17 adayımızla yola çıktık ve hedefi gerçekleştirmek için bir gayret içerisindeyiz” şeklinde konuştu.