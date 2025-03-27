SP Genel Başkanı Arıkan'dan Yolsuzluk İddiaları Üzerine Sert Açıklamalar

İktidara Soru Sordu: “Yolsuzluk Derdiniz Mi?”

Arıkan, iktidara betonlaşmış bir eleştiri getirerek, "Eğer gerçekten derdiniz yolsuzluksa ve yetim hakkını korumaksa, önce kendi kamburunuzu görüp başkasına düz yürü demekten vazgeçin. Şu sorulara cevap verin: 800 milyon dolara mal olduğu söylenen Ankapark ile ilgili hangi soruşturmayı başlattınız? Hangi savcıyı görevlendirdiniz? 128 milyar doları buhar edenlerle ilgili hangi incelemeyi yaptınız?" ifadelerini kullandı.

Belediyeler Arasındaki Çifte Standartlar

Arıkan, Elazığ ve Beşiktaş belediyeleri arasındaki farklara da dikkat çekti. Elazığ Belediyesi’nin temizlik araçları için, 3 yıllık kira bedeli olarak 530 milyon lira ödendiğini belirten Arıkan, "Oysa aynı araçları satın almak isteseniz, bedel yalnızca 100 milyon lira. Beşiktaş’ta ise benzer bir ihale olurken, orada da aynı şirket aynı sonucu alıyor. Ancak, Beşiktaş Belediye Başkanı tutuklanırken Elazığ Belediyesi'nde hiçbir adım atmaması dikkat çekiyor. Peki fark ne? Tek fark iktidar ve muhalefet partisi arasındaki ayrım" dedi.

Siyasi Operasyonlar ve Adalet Vurgusu

Arıkan, muhalefete karşı yürütülen operasyonların yetim hakkını korumak değil, siyaseti dizayn etmek amacı taşıdığını savunarak, "Biz bunu reddediyoruz. Geçmişte ‘Ne yapsalar boş’ diyenler bugün kararları kendi tekellerine geçirmek için çaba sarf ediyorlar. Tek çıkar yol adalettir" şeklinde konuştu.

Mahmut Arıkan’ın bu açıklamaları, ülkedeki adalet ve yolsuzluk konularında dikkat çekici bir tartışma başlatacak gibi görünüyor.