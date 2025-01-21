SP Genel Başkanı Arıkan 'Kimse bu katliamı üç-beş tane itfaiye erinin üzerine atarak kurtulamaz'

Arıkan paylaşımında, "Bu bir katliamdır. İlgili kurum ve yetkililer suçu birbirlerinin üzerine atarak bu vahşetin sorumluluğundan kaçamazlar. Hiç kimse böyle bir katliamın sorumluluğunu, üç-beş tane itfaiye erinin üzerine atarak kendisini vebalden kurtaramaz. Bu vahşetteki ihmaller zinciri bütün yönleriyle araştırılmalı ve suçlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.



Dün gece saatlerinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangın hakkında Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan yazılı bir açıklamada bulundu. Hiç kimsenin bu sorumluluktan kaçmayacağını ifade eden Arıkan, "Bu bir katliamdır. İlgili kurum ve yetkililer suçu birbirlerinin üzerine atarak bu vahşetin sorumluluğundan kaçamazlar. Suriyelilerin ruhsatlarının iptalinde ve yollara atılan izmaritlerin toplatılmasında gösterdiği hassasiyet ve kararlılığı, Kartalkaya'da bulunan otelleri denetlemekte göstermeyen Bolu belediye Başkanlığı, suçludur ve sorumludur. Kültür Yolu festivallerinde kültürümüzle alakası olmayan etkinliklere milyonlarca TL ödeyen ama otelleri denetlemekten aciz Kültür ve Turizm Bakanlığı, suçludur ve sorumludur. Her elim faciadan sonra tek yaptığı, RTÜK gibi susturucu aparatlarıyla yayın yasağı getirmek olan İktidar, suçludur ve sorumludur. İktidarlarının devamı için muhalefeti dizayn etmeye gösterdikleri gayret ve çabayı, insan canını korumak için göstermeyen herkes, suçludur ve sorumludur. Geceliği 30-40 bin TL'ye oda satıp, daha çok kazanma hırsıyla kasalarını doldururken yangın tüplerini doldurmayan otel sahibi ve yöneticileri, suçludur ve sorumludur. Hiç kimse böyle bir katliamın sorumluluğunu, üç-beş tane itfaiye erinin üzerine atarak kendisini vebalden kurtaramaz. Bu vahşetteki ihmaller zinciri bütün yönleriyle araştırılmalı ve suçlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Saadet Partisi olarak bu elim yangının hem TBMM nezdinde hem de kamuoyu vicdanında takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyor, yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.