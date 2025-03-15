SP'li Altun: 'Mevcutta bir Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı dağıldı.'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Mecliste grubu olan partilerin avantajları olduğunu ifade eden Altun, “Mecliste grubu olan partilerin inanılmaz avantajları var. Toplumda birtakım eksik veya noksanlıkları giderme babında meclis grubunun çok faydası var. Bunu da muhafaza etmek lazım. Bu her 3 parti için de geçerli. Saadet Partisi için olduğu gibi, Gelecek Partisi ya da DEVA Partisi için de geçerli. Kanun teklifleri veriliyor, araştırma önergeleri veriliyor, komisyonlar var. Bunlar, toplumdan halktan toplanan talepler doğrultusunda veriliyor. Eğer grubunuz olmadığı zaman bunu verme ehliyetiniz yok. Burada bir sınırlı sayıda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bunu muhafaza etmek suretiyle bu gücü elimizde barındırıyoruz. Yani Saadet Partisi de, Gelecek Partisi de, DEVA Partisi de mecliste grubu olan bir parti üyesidir ve muhafaza etmiş oluyor” sözlerine yer verdi.

‘BİZİM DAVAMIZDA KÜSLÜK DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU OLMAZ’

Kongre sürecinin yeniden bir filizlenme dönemi olduğunu ifade eden Altun, “Bir parti ebediyen güçlü olarak kalamaz. Demokratik ortamlarda illaki yıpranma veya yaslanma süreçleri vardır. Dolayısıyla bunları biz de avantaja çevirmek için elimizden geleni yaparız. Kongre demek aslında yeniden filizlenme, yeniden yapılanma ve güçlü bir şekilde sahaya çıkma demektir. Biz de bu avantajı kullanacağız. Bunu kendimize avantaja çevireceğiz. Küslük diye bir şey de söz konusu değil. O, bir anlık, insanların parlamaz zamanıdır. Evet, olur ya belki beklentilerinin farklı olduğu bir dönem olabilir. Zaten yaptığımız iş nöbetleşe bir iştir. Yani ben de şahsım adına bu görevi hakkıyla yaptıktan sonra devretmek zorundayım. Bizim davamızda küslük diye bir şey söz konusu olmaz. Zaten öyle olduğu zaman da vicdanen rahat edemezsin. O yüzden diğer arkadaşlarla da görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.