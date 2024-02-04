SpaceX, Alper Gezeravcı'nın dönüşünün 1 gün daha ertelendiğini açıkladı

SpaceX Alper Gezaravcı ve beraberinde ki astronotların dönüşünün olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün daha ertelendiğini açıkladı.

SpaceX, Alper Gezeravcı’nın bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Ax-3 misyonu ekibinin dönüşünün Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün daha ertelendiğini açıkladı. Açıklamaya göre, Dragon’un Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılması için en erken tarih ise 6 Şubat.