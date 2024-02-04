SpaceX, Alper Gezeravcı'nın dönüşünün 1 gün daha ertelendiğini açıkladı
SpaceX Alper Gezaravcı ve beraberinde ki astronotların dönüşünün olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün daha ertelendiğini açıkladı.
SpaceX Alper Gezaravcı ve beraberinde ki astronotların dönüşünün olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün daha ertelendiğini açıkladı.
SpaceX, Alper Gezeravcı’nın bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Ax-3 misyonu ekibinin dönüşünün Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün daha ertelendiğini açıkladı. Açıklamaya göre, Dragon’un Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılması için en erken tarih ise 6 Şubat.
İHA