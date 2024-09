Spor okulları mezunlarını verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Yaz Dönemi Spor Okulu Dönem Sonu Etkinliği’nde, yaz tatillerini spor ve eğlenceli dolu kurslarla verimli şekilde tamamlayan geleceğin sporcusu çocuklar ve gençlerin coşkusuna ortak oldu. Etkinlikte konuşan Büyükkılıç, “Güzel Kayseri’mize sizlere layık olmak amacıyla 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğünde her türlü imkânı sunan bir millet bahçesini hediye ettik. Siz bunlara fazlasıyla layıksınız” dedi.

Spor A.Ş.’nin Kayserililerden takdir toplayan ve yoğun ilgi gören faaliyetleri kapsamında Yaz Dönemi Spor Okulu Dönem Sonu Etkinliği düzenlendi. Başkan Büyükkılıç da etkinliğe katılarak, Spor A.Ş.’nin 3 dönem şeklinde düzenlediği Yaz Dönemi Spor Okulları’nda yaz tatillerini spor ve eğlenceli dolu kurslarla verimli şekilde tamamlayan, geleceğin sporcusu çocuklar ve gençlerin dönem sonu etkinliği coşkusunu paylaştı. Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki küçük etkinlik alanında düzenlenen etkinliğe Başkan Büyükkkılıç’ın yanı sıra Spor A.Ş. Müdürü İbrahim Somtaş ve Spor A.Ş. Yaz Dönemi Spor Okulları’na katılan öğrenciler ile aileleri katıldı. Spor Okulları kursiyeri öğrenciler Büyükkılıç’ı, millet bahçesi içerisindeki spor tesislerinde çeşitli spor etkinlikleri düzenleyerek karşıladı. Öğrencilerin düzenledikleri spor etkinliklerini ilgiyle izleyen ve gençlerle yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, gülle atmayı da denedi. Gençlerin büyük coşkusu ile gerçekleşen etkinlikte konuşan öğrenci, genç ve spor ile sporcunun dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Spor A.Ş.’mizin yaz boyunca, 3 dönem içerisinde etkinliklerine katılan siz yavrularımızı tebrik ediyorum. Eğlendirmek, sağlıklı bir şekilde sizleri yetiştirmek, arkadaşlıklar, dostluklar oluşturmak ve bu anlayış içerisinde de geleceğe sosyalleşmiş, ümitle bakan gençlerimiz olmanızı sağlamak, bunu amaçlayan bir yaklaşım içerisinde Spor A.Ş.’miz sizlere yardımcı oldu. Ama en önemlisi bizlere güvenen, bu hizmetleri vermemize vesile olan annelerinizi, babalarınızı tebrik ediyorum. Değerli büyüklerimiz, dostlarımız sağ olasınız, iyi ki varsınız diyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, gençlere kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunarak, “Sağlık olacaksınız, kötü alışkanlıklardan uzaklaşacaksınız, sosyal yönden zenginleşeceksiniz. Arkadaşlıklar, kardeşlikler, dostluklar oluşturacaksınız. Değerlerimize sahip çıkan işte bu gururumuz olan ay yıldızlı Türk bayrağımızı geleceğe taşıyacak olan bir yaklaşım içerisinde yetişeceksiniz” diye konuştu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü hatırlatan Büyükkılıç, başta cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferde yer alan kahramanlara minnet duyduklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğünde bir millet bahçesi hediye ettiklerini dile getirerek, “Kayseri stratejik bir şehir, Kayseri huzur şehri, Kayseri güvenli bir limandır. Bu güzel Kayseri’mize sizlere layık olmak amacıyla 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğünde, her yaş grubuna, her zevke hitap edecek, sosyalleşme, spor, eğlence ve yasal çerçevede her türlü imkânı sunan bir millet bahçesini hediye ettik. Siz bunlara fazlasıyla layıksınız. İnşallah ekibimizle birlikte sizlere layık olmaya çalışacağız” şeklinde konuştu. “2024-2025 yılına dinamik bir şekilde hazırlandınız. Bundan sonraki süreçte daha başarılı, daha sosyalleşmiş, daha sağlıklı, daha ümitli, daha çalışkan, büyüklerine karşı saygılı bir anlayış içerisinde kendinizi yetiştirmeye var mısınız?” diye soran Başkan Büyükkılıç’ın bu sorusuna çocuklar ve gençler hep bir ağızdan, coşkuyla “varız” yanıtını verdi. Büyükkılıç ise “Sizler iyi ki varsınız. Her birinizin alnından öpüyorum” sözleri ile gençlere başarılar diledi. Daha sonra, Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş. Yaz Dönemi Spor Okulları’na katılan öğrencilerin sertifikalarını takdim etti. Büyükkılıç, “Sizleri seviyoruz, sizleri bağrımıza basıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserilileri 4’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na davet ederek, “22 Eylül Pazar gününü iple çekiyorum. O gün hep beraber Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp, 4’üncüsünü yapıyoruz. Uluslararası standarttaki bu yarışmamıza sizleri bekliyoruz, Kayserili hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, sertifikasını takdim ettiği öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.